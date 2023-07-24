ГРАФИК | Сегодня и завтра вечером цены на электроэнергию будут высокими. С чем это связано?

Дополнительное влияние на цену оказывает относительно высокий уровень потребления, который приходится покрывать за счет ввода более дорогих генерирующих мощностей.

„Мы видим, что с точки зрения пропускной способности эстонско-финские соединения максимально используются в эстонском направлении. В то же время максимально возможный объем электроэнергии из Эстонии в одностороннем порядке поступает и в Латвию, что приводит к снижению цен на электроэнергию в странах Балтии до одного уровня“, - пояснил руководитель пресс-службы Eesti Energia Маттиас Кайв.

Однако, по словам Кайва, средняя цена за день все еще находится на ожидаемом уровне (11,4 с/кВтч) и значительно ниже, чем в это же время прошлого года (средняя цена в Эстонии в понедельник 25 июля 2022 года составляла 17,9 с/кВтч).

„24 июля 2022 года сравнивать нецелесообразно, поскольку в прошлом году это было воскресенье, когда на цену влияет значительно меньшее потребление“, - сказал Кайв.

Сегодня самая высокая стоимость электроэнергии на бирже будет в период времени с 19 до 20 часов 187€/МВтч.

Также завтра, 25 июля, биржевые цены на электроэнергию будут достаточно высоки и достигнут 112,95 €/МВтч. Дороже всего электроэнергия будет в промежутке с 20 по 21 часов, когда цена составит 168€/МВтч.