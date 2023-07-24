ФОТО | В магазинах Lidl нарушили закон при маркировке мяса птицы

В издание Ärileht обратился читатель, который купил в магазине Lidl бедрышки бройлера, которые оказались ножками бройлера. Он добавил, что эта находка не была случайной, так как товар во всех упаковках был назван неправильно.

Через пару дней читатель обнаружил еще несколько других нарушений в маркировке. К примеру, в продаже в магазине были ножки бройлера, которые на самом деле оказались голенью бройлера. Также в продаже (судя по этикетке) находилась четверть бройлера, но на самом деле это оказалось филе бройлера. Вместо бедрышек бройлера в действительности продавалось филе с бедра.