24.07.2023, 16:49
ФОТО | В магазинах Lidl нарушили закон при маркировке мяса птицы(9)
Комментарий Lidl
ФОТО: | Delfi Meedia
На упаковке продукции из курятины торговой сети Lidl неправильно отмечено название продукта. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) сделал компании Lidl предписание, сеть могут ждать денежные санкции.
В издание Ärileht обратился читатель, который купил в магазине Lidl бедрышки бройлера, которые оказались ножками бройлера. Он добавил, что эта находка не была случайной, так как товар во всех упаковках был назван неправильно.