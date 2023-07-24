Экономика
24.07.2023, 16:49

ФОТО | В магазинах Lidl нарушили закон при маркировке мяса птицы

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Комментарий Lidl
Магазин Lidl в Таллинне
Магазин Lidl в Таллинне
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

На упаковке продукции из курятины торговой сети Lidl неправильно отмечено название продукта. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) сделал компании Lidl предписание, сеть могут ждать денежные санкции.

В издание Ärileht обратился читатель, который купил в магазине Lidl бедрышки бройлера, которые оказались ножками бройлера. Он добавил, что эта находка не была случайной, так как товар во всех упаковках был назван неправильно.

Через пару дней читатель обнаружил еще несколько других нарушений в маркировке. К примеру, в продаже в магазине были ножки бройлера, которые на самом деле оказались голенью бройлера. Также в продаже (судя по этикетке) находилась четверть бройлера, но на самом деле это оказалось филе бройлера. Вместо бедрышек бройлера в действительности продавалось филе с бедра.

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