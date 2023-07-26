Исследование: водородные технологии могут принести Эстонии крупную экономическую выгоду

Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что в ближайшие десятилетия водородные технологии могут стать неотъемлемой частью секторов транспорта и энергетики в Европе, но для обеспечения положительного влияния на окружающую среду необходимо, чтобы в производстве использовались возобновляемые источники энергии. „Водородные технологии ждут глобального прорыва в части производства водорода. В настоящий момент более 95 % водорода все еще производится с применением ископаемого топлива, в основном – метана. Произведенный таким образом водород способствует глобальному потеплению в той же степени, что и прямое сжигание ископаемого топлива“, – сказал Варблане.

В то же время, зеленый водород, произведенный посредством электролиза воды с применением энергии солнца и ветра, является одним из наиболее экологичных энергоносителей. Применение зеленого водорода может существенно сократить объемы парниковых газов в промышленности, транспорте и энергетике. „Для осуществления прорыва в производстве чистого, т. е. зеленого водорода, необходимо решить вопрос с расширением масштабов: необходимы более мощные, производительные и долговечные электролизеры“, – пояснил Варблане и добавил, что в 2021 году объем глобального рынка зеленого водорода был оценен в 3–4 миллиарда евро, но к 2030 году по прогнозам эта цифра увеличится в десятки раз.

Сможет ли Эстония реализовать потенциал в сфере производства зеленого водорода и дериватов, по словам Варблане, зависит от того, в каком объеме Эстония будет производить энергию солнца и ветра и присоединится ли она к общеевропейской водородной сети и являющейся ее частью Nordic Hydrogen Route – инфраструктуре, объединяющей Северные страны. Последняя по планам должна покрыть потребности в водороде Финляндии и Швеции, которые к 2050 году составят порядка 65 ТВт·ч в год.