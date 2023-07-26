Исследование: водородные технологии могут принести Эстонии крупную экономическую выгоду(2)
Ожидающие глобального прорыва водородные технологии могут предложить Эстонии ряд возможностей. Большим потенциалом для нас обладают как производство водорода и научные исследования водородных технологий, так и само применение технологий. Об этом сообщает Центр мониторинга развития в своем кратком докладе „Водородные технологии: текущая ситуация и прогнозы“.
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что в ближайшие десятилетия водородные технологии могут стать неотъемлемой частью секторов транспорта и энергетики в Европе, но для обеспечения положительного влияния на окружающую среду необходимо, чтобы в производстве использовались возобновляемые источники энергии. „Водородные технологии ждут глобального прорыва в части производства водорода. В настоящий момент более 95 % водорода все еще производится с применением ископаемого топлива, в основном – метана. Произведенный таким образом водород способствует глобальному потеплению в той же степени, что и прямое сжигание ископаемого топлива“, – сказал Варблане.
В то же время, зеленый водород, произведенный посредством электролиза воды с применением энергии солнца и ветра, является одним из наиболее экологичных энергоносителей. Применение зеленого водорода может существенно сократить объемы парниковых газов в промышленности, транспорте и энергетике. „Для осуществления прорыва в производстве чистого, т. е. зеленого водорода, необходимо решить вопрос с расширением масштабов: необходимы более мощные, производительные и долговечные электролизеры“, – пояснил Варблане и добавил, что в 2021 году объем глобального рынка зеленого водорода был оценен в 3–4 миллиарда евро, но к 2030 году по прогнозам эта цифра увеличится в десятки раз.
Сможет ли Эстония реализовать потенциал в сфере производства зеленого водорода и дериватов, по словам Варблане, зависит от того, в каком объеме Эстония будет производить энергию солнца и ветра и присоединится ли она к общеевропейской водородной сети и являющейся ее частью Nordic Hydrogen Route – инфраструктуре, объединяющей Северные страны. Последняя по планам должна покрыть потребности в водороде Финляндии и Швеции, которые к 2050 году составят порядка 65 ТВт·ч в год.
В докладе Центр мониторинга развития отмечает, что для получения экономической выгоды от распространения водородных технологий необходимо создать внутригосударственную водородную инфраструктуру. Например, создать возможности для захода транспортирующих водород судов в глубоководные порты, построить водородный трубопровод и интегрировать местные солнечные и ветряные электростанции в систему производства и транспортировки водорода. Помимо этого, для экспорта водорода необходимо модернизировать сухопутную транспортную инфраструктуру, а также преобразовать порты Эстонии в ключевые пункты для водородного топлива.
Развитие водородных технологий ведется на глобальном уровне, но Эстония может повлиять на ряд ключевых технологических аспектов. Так, перспективными научными направлениями для нас могут стать повышение эффективности и снижение стоимости высокотемпературного электролиза, а также исследование топливных элементов и связанных с ними материалов.
Краткий доклад „Водородные технологии: текущая ситуация и прогнозы» является частью направления исследования Центра мониторинга развития „Сценарии зеленого перехода в Эстонии». Краткий доклад опирается на исследование Civitta Eesti „Альтернативные траектории развития инновационных технологий и их значение для Эстонии“, проведенное по заказу Центра мониторинга развития.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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