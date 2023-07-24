Яак Ааб: единственная цель автомобильного налога – пополнение госбюджета



Ааб отметил, что в обосновании необходимости разработки соответствующего законопроекта особо не скрывается истинная причина, почему хотят ввести налог на автомобиль – нужно собрать дополнительные 500 млн евро на покрытие запланированной реформистами налоговой реформы, которая будет выгодна лишь наиболее обеспеченным.



„Автомобильный налог, о котором Партия реформ до выборов не сказала ни слова, сильнее всего ударит по людям с низкими доходами. Эта идеи, вероятно, принадлежит далеким от жизни политикам, которые не посчитали необходимым спросить мнения у продавцов автомобилей. Последние подчеркивают, что цены на машины и так будут расти на 8-10 процентов в год, и обременять людей еще одним дополнительным налогом просто подло“, - сказал Ааб.



Ааб добавил, что министр финансов Март Вырклаэв на сегодняшней встрече с депутатами парламентской фракции центристов не смог обосновать необходимость автомобильного налога. „Деятельность правительства очень хаотична. С одной стороны, хотят уменьшить негативное влияние на окружающую среду, с другой стороны, дороже всего обойдется покупка именно нового автомобиля, а отмена бесплатного общественного транспорта никак не будет способствовать отказу от передвижения на личном автомобиле. У министра финансов по-прежнему нет анализа, как повлияет повышение ряда налогов на нашу экономику. Из-за регуляций ЕС, направленных на выполнение климатических целей, и повышения акцизов нынешним правительством цена за литр дизельного топлива к 2027 году увеличится на 50-60 центов. Смогут ли владельцы автомобилей потянуть еще и автомобильный налог – большой вопрос“, - отметил он.



По словам Ааба, автомобильный налог должен стать своего рода налогом на роскошь, дополнительно должны платить те, чьи машины дороже среднего. „Сейчас реформисты ставят под удар всех владельцев автомобилей, даже людей с недостатком здоровья, которые с основном живут на пособия и у кого машина – это единственный возможный способ передвижения. Параллельно с введение автомобильного налога необходимо развивать бесплатный общественный транспорт и создавать дополнительные возможности для передвижения. Однако реализовать все это в срочном порядке невозможно“, - подчеркнул Ааб.