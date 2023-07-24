Мошенники за день по схожей схеме оставили без очень крупных сумм сразу трех жителей столицы

Живущая в районе Кесклинн 76-летняя женщина сообщила, что ей позвонили якобы из полиции и из банка и сообщили о подозрительных сделках на ее банковском счете. Для пресечения противоправных действий женщине предложили загрузить программу, дающую удаленный доступ, от чего женщина отказалась. Затем ее попросили подтвердить действия PIN-кодами Smart-ID, что женщина согласно указаниям сделала. Позже выяснилось, что со счета потерпевшей были совершены переводы на различные неизвестные ей счета. Имущественный ущерб составил 13 435 евро.

Проживающему в Ласнамяэ 55-летнему мужчине позвонили якобы из полиции и сообщили, что кто-то хочет ходатайствовать о кредите на имя потерпевшего, а также снять деньги с его банковского счета. Для пресечения незаконной деятельности мужчину попросили передать свой личный код и сообщить признак пользователя, затем зайти в интернет-банк и подтвердить действия PIN-кодами Smart-ID. В результате чего с его счета на различные счета были переведены 9150 евро.

Живущей в Кесклинне 53-летней женщине позвонили некие лица и представились работниками полиции и банка. Женщине сообщили, что кто-то хочет взять кредит на ее имя. Для проверки всех обстоятельств потерпевшую попросили загрузить приложение для удаленного доступа AnyDesk и войти в интернет-банк. Для защиты находящихся на счету денег женщине предложили перевести их на безопасный счет, на что она согласилась и подтвердила действия PIN-кодами Mobiil-ID. Позже потерпевшая обнаружила: как с ее личного счета, так и со счета предприятия произведены несколько переводов. Общий ущерб составил 24 050 евро.