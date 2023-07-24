Танец на крыше движущейся машины закончился падением на капот
Летние каникулы в самом разгаре, и в этот период наслаждающаяся свободой молодежь попадает в опасные ситуации чаще обычного.
К сожалению, иногда во время активного отдыха некоторые идеи, которые вначале кажутся классными, могут закончиться весьма плачевно. Страховая компания ERGO рассказывает о некоторых случаях, когда излишняя неосторожность или неспособность заметить опасность привели к причинению вреда здоровью или имуществу. „Этот список ни в коем случае не является упреком исключительно в адрес молодых людей. Инциденты с молодежью – лишь часть большого количества несчастных случаев, с которыми мы сталкиваемся“, – отметил Таави Кёэтс, руководитель отдела по возмещению ущерба частных клиентов ERGO. „Тем не менее, молодым людям также стоит задуматься о страховании своего имущества и здоровья, потому что несчастные случаи могут случиться с каждым“, – добавил он. При этом следует помнить, что страховка не покрывает все случаи, например, ситуацию когда у водителя нет водительских прав соответствующей категории или если причиной аварии стала грубая небрежность человека, отметил Кёэтс.
Танец на крыше автомобиля. 19-летний юноша, который только что получил права, решил одолжить у отца машину и поехать с друзьями на вечеринку в другой город. Водитель был трезв как по дороге на вечеринку, так и ночью, возвращаясь домой. Однако на обратном пути настроение ехавшей в машине компании было настолько веселым, что одна пассажирка решила залезть на крышу машины, чтобы на ней потанцевать. Все закончилось тем, что во время танца она поскользнулась и упала на капот. Сама девушка, к счастью, не пострадала, а вот капот получил повреждения.
Фургон с открытой дверью. 20-летнему молодому человеку, у которого были водительские права, в выходной день около часу ночи позвонили однокурсники. Они попросили его забрать их и отвезти домой, потому что найти такси было очень трудно. Молодому человеку было разрешено пользоваться мини-фургоном отца, и поэтому он решил отправиться за своими друзьями. На обратном пути один из пассажиров решил открыть во время движения боковую дверь, чтобы покурить через дверной проем. Это отвлекло внимание водителя, и в какой-то момент ему пришлось резко затормозить перед пешеходным переходом. В результате этого дверь с силой захлопнулась и получила повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Слишком большая машина. 20-летняя студентка арендовала вместе с друзьями дом на колесах, чтобы попутешествовать по Хийумаа. Однако она не привыкла управлять такой большой машиной и недооценила ее габариты, в результате чего девушка попала в аварию еще до выезда из города. А именно, выезжая задним ходом с парковочного места перед магазином, она въехала в другой припаркованный на стоянке автомобиль, причинив значительный ущерб обоим машинам. В данном случае ущерб был возмещен за счет страхования каско.
Тайком на мотоцикле. 16-летний старшеклассник решил тайно покататься на мотоцикле своего отца. Хотя до этого он несколько раз водил машину, у него не было ни достаточного опыта, ни водительских прав. При повороте с торможением на одном из перекрестков переднее колесо мотоцикла пробуксовало, в результате чего молодой человек упал и получил серьезные травмы. Пострадал также и мотоцикл.
Прыжок в воду в незнакомом месте. 15-летний старшеклассник во время школьных каникул решил пойти с друзьями на озеро. Несмотря на то, что выбранное компанией место купания было незнакомым, молодой человек решил прыгнуть в воду с высокого берега. Однако он не учел глубину воды и ударился о дно. Результатом стал перелом обеих пяточных костей, операция и длительное восстановительное лечение. К счастью, молодой человек был защищен страхованием от несчастного случая.
Под парусом в камни. 15-летний старшеклассник отправился со своими друзьями на дачу, расположенную недалеко от пристани. Они решили попробовать поплавать на пришвартованной у пирса лодке, хотя никто в компании не обладал ни необходимыми навыками, ни должным опытом. В какой-то момент ветер усилился, подростки потеряли управление парусной лодкой и наткнулись на прибрежные камни, причинив днищу лодки значительные повреждения.
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