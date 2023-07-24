В МВД Эстонии призвали сообщать о любых контактах с российскими спецслужбами и воздерживаться от поездок в РФ

По словам советника министерства внутренних дел Юрия Власова, все жители страны, независимо от того, гражданами какого государства они являются, находятся под защитой, и у граждан России в Эстонии есть право осуждать военную агрессию против Украины, а поддержка – это самое малое, что каждый человек может сделать, пишет RusERR со ссылкой на Радио 4.

„Конечно, все, что касается войны, находится под пристальным вниманием российских спецслужб, но, с нашей точки зрения, граждане России могут быть им интересны скорее как инструменты для осуществления своей деятельности. Поэтому каким бы ни был ваш контакт с российскими спецслужбами, обязательно сообщите о нем в Полицию безопасности“, – отметил советник ведомства.

Власов также отметил, что банки, действующие в Эстонии, не передают информацию о клиентах третьим лицам, поэтому если гражданин РФ, проживающий в Эстонии, помогает денежными пожертвованиями ВСУ, информацию об этом посторонние не получат, однако то, какая информация оказывается в открытых источниках, например, соцсетях, – индивидуальная ответственность каждого, и в этом случае информация, конечно, может попасть, в том числе в руки российских спецслужб.

„Люди, находящиеся в Эстонии на законных основаниях, уже в безопасности, и им ничего не угрожает. Российская Федерация является агрессором и ведет войну, поэтому от поездок туда имеет смысл воздержаться, так как за границей Эстонии наша страна может помочь только тем, кто является гражданином“, – добавил Власов.

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