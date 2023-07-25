25.07.2023, 09:15
Цены на наркотики не поспевают за стоимостью других товаров, смертей от передозировки стало больше(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за инфляции цены на многие товары значительно выросли, а стоимость наркотических препаратов осталась прежней, пишет Eesti Päevaleht.
По данным полиции и Института развития здоровья (TAI), наиболее распространенными наркотиками в Эстонии являются каннабис, амфетамин и кокаин. Согласно исследованию, выполненному Кармен Тийнас в качестве диссертации в Академии внутренней обороны, цены на эти вещества не так сильно изменились с 2018 года, несмотря на инфляцию и увеличение средней заработной платы: грамм марихуаны или амфетамина по-прежнему стоит в среднем 20 евро, а грамм кокаина — 150 евро.