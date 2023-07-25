Новости Эстонии
25.07.2023, 09:15

Цены на наркотики не поспевают за стоимостью других товаров, смертей от передозировки стало больше

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Цены на наркотики очень изменчивы и зависят от многих факторов.
Цены на наркотики очень изменчивы и зависят от многих факторов.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Из-за инфляции цены на многие товары значительно выросли, а стоимость наркотических препаратов осталась прежней, пишет Eesti Päevaleht.

По данным полиции и Института развития здоровья (TAI), наиболее распространенными наркотиками в Эстонии являются каннабис, амфетамин и кокаин. Согласно исследованию, выполненному Кармен Тийнас в качестве диссертации в Академии внутренней обороны, цены на эти вещества не так сильно изменились с 2018 года, несмотря на инфляцию и увеличение средней заработной платы: грамм марихуаны или амфетамина по-прежнему стоит в среднем 20 евро, а грамм кокаина — 150 евро.

Глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро объяснил, что у черного рынка есть свои правила и нормы, и они не подчиняются правилам обычной торговли.

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