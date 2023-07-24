В Кохтла-Ярве мужчина поджег свою квартиру

О случившемся в Центр тревоги сообщили вчера в 16:18. Пожар возник в квартирном доме, расположенном на улице Метсапарги в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. По предварительным данным, мужчина поджег свою квартиру.

Спасатели проникли в задымленную квартиру и потушили два очага возгорания, сообщили в Спасательном департаменте.

К счастью, удалось среагировать достаточно быстро и в результате пожара никто не пострадал. При этом пожар был потушен таким образом, что квартира не получила сильных повреждений.

Разбирательства с виновником пожара продолжила полиция.

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