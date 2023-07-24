Предлагаемые зарплаты в Эстонии выросли на 13%. Кому и сколько готовы платить?

В первом полугодии 2023 года средний диапазон зарплат в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена составлял 2170–2728 евро. Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам среднего уровня и офисным работникам, составляла 1724–2461 евро, а квалифицированным рабочим и профессиональным специалистам – 1471–1908 евро. Размер зарплаты, предлагаемой работникам сферы обслуживания и торговли, начинался от 1089 евро и достигал 1414 евро.

„За год самый быстрый рост заработной платы наблюдался в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, где он достиг целых 17%“, – описала последние тенденции на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.

„Заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и других офисных работников, выросла на 12%, а для работников сферы обслуживания и торговли – на 9%. Значительно меньше по сравнению с другими должностными группами увеличилась заработная плата, предлагаемая подсобным работникам. Ее рост в первом полугодии составил 6%. Довольно скромным оказался и рост заработной платы, предлагаемой квалифицированным рабочим, достигнув за год 7%“, – добавила Грете Адлер.

В каких секторах предлагаемая заработная плата увеличилась больше всего?

По секторам предлагаемая заработная плата больше всего выросла в сфере финансов (+18%), банковского дела (+18%), телекоммуникаций (+17%), а также образования и науки (+17%). Быстрее среднего росли предложения по заработной плате и в государственном секторе, увеличившись за год на 15%.

Снижение предлагаемой заработной платы в первом полугодии отмечалось в сферах строительства (–7%) и туризма (–10%).

В Западной Эстонии предложения по заработной плате росли быстрее