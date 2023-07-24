Предлагаемые зарплаты в Эстонии выросли на 13%. Кому и сколько готовы платить?(10)
Согласно статистике портала cvkeskus.ee, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в первом полугодии составлял 1481–1947 евро, что на 13% больше, чем в 2022 году. По сравнению с первым кварталом 2023 года во втором квартале темп роста предложений по заработной плате не изменился.
В первом полугодии 2023 года средний диапазон зарплат в предложениях о работе для специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена составлял 2170–2728 евро. Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам среднего уровня и офисным работникам, составляла 1724–2461 евро, а квалифицированным рабочим и профессиональным специалистам – 1471–1908 евро. Размер зарплаты, предлагаемой работникам сферы обслуживания и торговли, начинался от 1089 евро и достигал 1414 евро.
„За год самый быстрый рост заработной платы наблюдался в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, где он достиг целых 17%“, – описала последние тенденции на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.
„Заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и других офисных работников, выросла на 12%, а для работников сферы обслуживания и торговли – на 9%. Значительно меньше по сравнению с другими должностными группами увеличилась заработная плата, предлагаемая подсобным работникам. Ее рост в первом полугодии составил 6%. Довольно скромным оказался и рост заработной платы, предлагаемой квалифицированным рабочим, достигнув за год 7%“, – добавила Грете Адлер.
В каких секторах предлагаемая заработная плата увеличилась больше всего?
По секторам предлагаемая заработная плата больше всего выросла в сфере финансов (+18%), банковского дела (+18%), телекоммуникаций (+17%), а также образования и науки (+17%). Быстрее среднего росли предложения по заработной плате и в государственном секторе, увеличившись за год на 15%.
Снижение предлагаемой заработной платы в первом полугодии отмечалось в сферах строительства (–7%) и туризма (–10%).
В Западной Эстонии предложения по заработной плате росли быстрее
Территориально предложения по заработной плате росли быстрее среднего в Западной Эстонии (включая Пярну), увеличившись за год на 17%. Рост предлагаемой заработной платы в столице составил 14%, в Тарту – 12%, в уездах Центральной Эстонии – 10%, а в Восточной Эстонии – 9%.
CVKeskus.ee – это основной канал поиска работы в Эстонии с самым большим выбором предложений о вакансиях. В данный момент на портале cvkeskus.ee опубликовано более 3000 предложений о работе, в каждом третьем из которых указана заработная плата.
В качестве предложения по зарплате работодатели в основном приводят диапазон зарплаты, а не конкретную цифру, поскольку кроме основного оклада на предлагаемую оплату труда влияют еще и дополнительные выплаты. Кроме того, фактические рабочие обязанности определяются в соответствии с навыками и опытом нанятого работника, что также влияет на условия оплаты труда.
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