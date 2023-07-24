24.07.2023, 10:45
ФОТО | В результате столкновения автомобиля с лосем серьезно пострадал человек
В Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля и лося. В автомобиле находились двое человек, одна из них - женщина - получила серьезные травмы. В результате столкновения лось погиб.
Женщине помогли выбраться из автомобиля и передали под наблюдение медиков скорой помощи.
Спасатели устранили риск возгорания и убрали с дороги поврежденные детали автомобиля.
Останками лося занялись местные охотники.
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