Как избежать трагедии? В Эстонии участились случаи отравлений младенцев

Младенцы и маленькие дети, чаще всего, травятся химическими веществами и лекарствами. В этом году было зарегистрировано более 200 случаев отравлений детей в возрасте до 1 года и более 600 несчастных случаев с участием детей до 3 лет. По словам руководителя Информационного центра по отравлениям Маре Одер, все больше и больше случаев отравления вызывает жидкость в крошечном флаконе объемом 10 мл.

„Когда вы устали или торопитесь, вы по ошибке берете не ту бутылку. На горячую линию поступают звонки о том, что родитель вместо лекарства случайно дал ребенку эфирные масла, настойку календулы, ушные капли или что-то другое. Во избежание такой ситуации, храните лекарства отдельно от других бутылочек“, — советует Одер и предлагает использовать для этой цели, например, хорошо различимые коробочки.

Также нередко младенцы отравляются молочной смесью или кашей для завтрака, приготовленной на воде, смешанной с уксусом или средством для удаления накипи. „Вечером в чайник наливают уксус или чистящее средство, а к утру его уже нет. Мы получаем взволнованные звонки от родителей, которые из такой смеси приготовили суп или чай и кофе для всей семьи“, — рассказала Одер.

В большинстве случаев отравления происходят в домашних условиях. Однако с приходом лета количество отравлений увеличивается, так как дети проводят много времени дома. Поэтому Одер также рекомендует держать сумки гостей на виду у взрослых, а всевозможные потенциально опасные для детей предметы и вещества - в карманах верхней одежды в надежном месте.