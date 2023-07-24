Как избежать трагедии? В Эстонии участились случаи отравлений младенцев
В течение года в Эстонии происходит немногим более 3000 отравлений, требующих госпитализации, и 4000 отравлений, зафиксированных при обращении за консультацией по горячей линии 16 662. За последние два года в Эстонии участились случаи отравления детей в возрасте до 1 года. Подавляющее большинство несчастных случаев происходит дома, часто из-за невнимательности и спешки родителей или неспособности заметить опасность.
Младенцы и маленькие дети, чаще всего, травятся химическими веществами и лекарствами. В этом году было зарегистрировано более 200 случаев отравлений детей в возрасте до 1 года и более 600 несчастных случаев с участием детей до 3 лет. По словам руководителя Информационного центра по отравлениям Маре Одер, все больше и больше случаев отравления вызывает жидкость в крошечном флаконе объемом 10 мл.
„Когда вы устали или торопитесь, вы по ошибке берете не ту бутылку. На горячую линию поступают звонки о том, что родитель вместо лекарства случайно дал ребенку эфирные масла, настойку календулы, ушные капли или что-то другое. Во избежание такой ситуации, храните лекарства отдельно от других бутылочек“, — советует Одер и предлагает использовать для этой цели, например, хорошо различимые коробочки.
Также нередко младенцы отравляются молочной смесью или кашей для завтрака, приготовленной на воде, смешанной с уксусом или средством для удаления накипи. „Вечером в чайник наливают уксус или чистящее средство, а к утру его уже нет. Мы получаем взволнованные звонки от родителей, которые из такой смеси приготовили суп или чай и кофе для всей семьи“, — рассказала Одер.
В большинстве случаев отравления происходят в домашних условиях. Однако с приходом лета количество отравлений увеличивается, так как дети проводят много времени дома. Поэтому Одер также рекомендует держать сумки гостей на виду у взрослых, а всевозможные потенциально опасные для детей предметы и вещества - в карманах верхней одежды в надежном месте.
В Эстонии количество отравлений младенцев и детей младшего возраста, требующих госпитализации, с каждым годом снижается. В то же время, исходя из обращений, поступивших на горячую линию 16 662, можно констатировать рост случаев бытовых отравлений. По словам Маре Одер, большинство случаев дома связано с тем, что родители торопятся или устали. „Это человеческий фактор, но предотвратить отравление можно, если спокойно обдумать опасности дома. Самый эффективный способ хранения и использования химикатов и лекарств — организовать некую систему, которая позволяет держать опасные вещества вне досягаемости и пределов видимости детей и которая не дает сбоев, даже когда родитель устал или спешит“, — пояснила Одер.
Одер отметила, что дети с самого раннего возраста учатся подражать поведению родителей, поэтому бытовую химию и лекарства нужно использовать так, чтобы ребенок этого не видел. „Проглатывание маленьких таблеток и открывание крышечек с защитой от детей для малышей становится открытием. Поэтому следует избегать всякого рода вскрытия секретных пакетов и приема таблеток на глазах у малышей“, - предупреждает она.
По словам Одер, при подозрении на отравление не стоит ждать симптомов, а следует немедленно обратиться за консультацией к специалисту. На инфолинию об отравлениях 16 662 можно звонить круглосуточно, консультации анонимны.
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