Тревожные сутки: ночью в ДТП в Таллинне пострадали несколько человек

В 00:48 на Нарвском шоссе в Таллинне, недалеко от остановки общественного транспорта Юсси, Toyota Prius, с 54-летним мужчиной за рулем, столкнулась с приближавшимся со встречного направления автомобилем Mercedes-Benz , которым управляла 44-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Водитель Mercedes был госпитализирован.

В 1:15 автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 58-летний мужчина, сбил 24-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте на Пыхьяском шоссе в Таллинне. Пострадавший пешеход доставлен в больницу.

В 03:27 на шоссе Эстония в Таллинне 24-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории совершал левый поворот на мотоцикле Kawasaki Ninja, и, не справившись с управлением, врезался в дорожное ограждение и упал. Мотоциклист доставлен в больницу.

В 8:25 Citroen C3, которым управляла 18-летняя девушка, съехал с дороги у моста Й. Смуули на Лаагна в Таллинне, врезавшись в дорожный знак и фонарный столб. Водитель доставлена в больницу, точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 11:52 на улице Вормси в Таллинне с электросамоката упала 37-летняя женщина, которую доставили в больницу.

В 12:55 на проезжей части шоссе Ярвевана в Таллинне упал 30-летний мужчина, ехавший на велосипеде. Его также доставили в больницу.

В 23:08 54-летняя женщина на Mercedes-Benz GLB250 на 28-м километре дороги Яасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ сбила косулю. Пострадавшая в аварии водитель доставлена в больницу.

В 23:56 на шоссе Палдиски в Таллинне 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения наехал на электросамокате на бордюр и упал. Водитель самоката доставлен в больницу.

За сутки были задержаны 20 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

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