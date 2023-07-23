С начала года волки загрызли в Вырумаа более 80 овец

В деревне Сулби в Вырумаа c весны волки загрызли более 30 овец из стада в 300 голов, говорит владелец фермы Роосу Ивар Роозенберг: „Первое нападение волков произошло, как только животных весной выпустили на пастбище. В первый же день, когда стадо вышло, загрызли 14 овец. Потом месяц было спокойно, но ровно через месяц следующее нападение - загрызли трех, а потом еще трех... Мы думали, что, может быть, коровы и быки немного защитят, но волки снова напали“.