С начала года волки загрызли в Вырумаа более 80 овец(7)
В деревне Сулби в Вырумаа c весны волки загрызли более 30 овец из стада в 300 голов, говорит владелец фермы Роосу Ивар Роозенберг: „Первое нападение волков произошло, как только животных весной выпустили на пастбище. В первый же день, когда стадо вышло, загрызли 14 овец. Потом месяц было спокойно, но ровно через месяц следующее нападение - загрызли трех, а потом еще трех... Мы думали, что, может быть, коровы и быки немного защитят, но волки снова напали“.
Департамент окружающей среды посоветовал овцеводам для защиты своих овец укрепить заборы и, если возможно, завести пастушьих собак. Кроме того, в двух районах Вырумаа выданы разрешения на охоту на волков.
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