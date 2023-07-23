23.07.2023, 17:58
Не растерялся: эстонский министр, его жена и полицейские предотвратили крупную драку в Курессааре(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мы с супругой вскочили и побежали за ними“, — описал случившееся вчера днем министр юстиции Калле Лаанет, когда они заметили, что ссора группы переросла в драку в центре Курессааре. Вместе с полицией удалось предотвратить худший сценарий.
Лаанет рассказал Delfi, что гулял со своей женой (Кайе Рыым-Лаанет – ред.) на центральной площади Курессааре около 15:30. Они задержались, чтобы посмотреть, как красивая свадебная пара выходит из ратуши. Но летнее веселье быстро закончилось, когда они увидели, что через дорогу молодой человек напал на другого. В ход пошли кулаки, в сторону отлетел мобильный телефон. Затем группа свернула за угол, и за ними поехала машина.