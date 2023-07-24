Рыси в городе? Департамент окружающей среды объяснил, при каких условиях разрешат охоту на этих животных

Новости о рыси в столичном микрорайоне Каламая и на Балтийском вокзале вызвали на этой неделе бурю эмоций у жителей Таллинна.

„Я точно могу сказать, откуда взялась эта рысь: она начала путь от Музея под открытым небом, пошла в направлении Рокка-аль-Маре, затем ее видели на Штромке, и, вероятно, оттуда она дошла до Балтийского вокзала“, – рассказал „Актуальной камере“ егерь Марко Олоп. По его словам, это было молодое животное, которое ищет себе новый дом.

Представитель Департамента окружающей среды Марго Танник пояснил, что в Эстонии есть четкие правила, согласно которым „охота на рысей может быть разрешена, если число их выводков превысит сто“.

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