Парковка многоквартирного дома Пеэтри занята машинами Bolt Drive . Расстроенный житель: „Мне приходится везти авто на платную стоянку!“

На стоянке не предусмотрено парковочное место для каждой квартиры, но каждый житель должен сам найти место для себя. „Bolt паркуется бесплатно, а я, как житель, должен ставить машину на платную парковку!“ — написал возмущенный читатель.

По словам представителей Bolt, район Пеэтри очень популярен среди пользователей услугами каршеринга.

„Очевидно, что жители этого дома активно используют услугу нашего каршеринга и поэтому паркуются по этому адресу. Если жильцы дома хотят ограничить парковку только парковкой личных автомобилей, то можно заполнить заявку на ограничение парковки на нашем сайте“, — сообщил представитель Bolt.

Bolt Drive — это служба проката автомобилей, для использования которой требуется приложение Bolt.

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