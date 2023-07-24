Спасите тело и душу. 35-летней Наталье нужно дорогостоящее лечение, чтобы избавиться от кровоточащих ран

„Через три года стали появляться белые пятна на коже. А на правой ноге около большого пальца появился небольшой синяк. Несколько недель он не проходил. Когда детский врач увидел это, то сразу заподозрил склеродермию. В 2000 году кожный врач сделал биопсию, которая и подтвердила подозрения. К счастью, склеродермия – не системная. При системной страдают и внутренние органы, а у меня только кожа, сухожилия, мышцы. Кожа становится очень плотной, атрофируется, ухудшается кровообращение. В итоге кожа просто трескается, и образуются раны, которые очень плохо заживают“, – объясняет Наталья.

Но на этом, к сожалению, проблемы со здоровьем у Натальи не закончились. Вероятно, что коклюш и спровоцировал склеродермию.

„Причины возникновения этой болезни не ясны. Обычно ей способствуют какие-то инфекции или сильный стресс. Я в 9 лет переболела коклюшем. Да и этот диагноз врач долго не могла мне поставить. Сначала поставили астму и лечили разными гормональными препаратами. А когда уже дошло до того, что я не могла дышать, врач „скорой“ сказал, что это не похоже на астму, и посоветовал сделать посев. Тогда и выяснилось, что это был коклюш. Вылечилась я за пару недель“, – вспоминает Наталья.

Диагноз Наталье поставили в 2000 году, когда ей было всего 12 лет. Пансклеротическая морфея – это очень редкая форма склеродермии, которая выражается в затвердевании отдельных участков кожи, а вместе с этим – и тканей, расположенных под очагами поражения. В случае Натальи болезнь характеризуется особенно масштабным поражением кожи и даже ограничивает подвижность тела, т. к. суставы на ногах и пальцах не могут полностью выпрямиться. В основном страдают ноги Натальи ниже колена, а также бедра и руки.

Но теперь все дни напролет девушка занимается обработкой своих незаживающих ран. Дезинфицировать и перевязывать кровоточащие язвы нужно постоянно, изо дня в день. Наталья делает это сама, полностью соблюдая меры безопасности, поскольку очень высок риск инфицирования.

Наталья родом из Тарту. До того, как болезнь приняла тяжелую форму, она училась в докторантуре в институте микробиологии Тартуского университета. Там же, в университетской лаборатории, она и работала.

Пока девушка училась в школе, болезнь ей не доставляла больших неудобств. Были синяки, которые Наталья замазывала кремом. Также она принимала разные лекарства.

Но в 19 лет Наталья сменила врача.

Если бы болезнь не запустили…

„Я перешла к взрослому ревматологу. Врач попался такой, которому было словно все равно. Приду я на прием – хорошо, не приду – и слава богу. Примерно 8 месяцев я была без лечения. Хотя я ходила на прием. Но мне просто выписывали таблетки от боли. В итоге у меня стали появляться раны на ногах – по всей длине. Меня клали в больницу, капали антибиотики, потом опять выписывали таблетки. А раны становились все больше и больше. И от боли уже ничего не помогало, я с трудом ходила. Большую часть проводила дома, сидя или лежа. Мы еще долго не могли подобрать правильную перевязку, в которой я могла бы двигаться“, – рассказывает Наталья.

Тогда Наталья написала письмо в Больничную кассу с просьбой предоставить ей план лечения или послать ее к специалистам за границу. На тот момент девушке было 23 года.

„После этого моя врач была очень недовольна. Даже почти не хотела со мной общаться. Но она дала мне контакт ревматолога в Италии, который очень известен в Европе“, – говорит Наталья.

Семья Натальи – небогатая. Поэтому оплатить поездку в Италию тогда помогли добрые люди. Деньги нужны были на оплату перелета и проживания. Прием у врача и лечение в Италии были бесплатными, поскольку это страна ЕС.

Наталья вспоминает, что там ее встретили как родную, с большим пониманием и сочувствием.

„Профессор тогда сказал: „Как жаль, что у тебя уже появились раны. Если бы твой врач не допустил этого, мы бы полностью вылечили эту болезнь“, – вспоминает женщина. – У них есть такая система, когда человека на два месяца помещают в изоляцию и полностью убивают иммунную систему препаратами, а потом запускают ее заново. Тогда она не агрессивна по отношению к своему же телу, и на коже не появляется таких ран“.