„Флаг Эстонской ССР не запрещен!“ Депутат EKRE считает свою акцию в том числе возможностью защитить свободу слова(126)
Вчера утром член EKRE Яак Валге помог установить флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей. Если ранее он говорил, что помог нуждающемуся человеку, то теперь его версия произошедшего изменилась. Кроме того, депутат EKRE обращает внимание на то, что бездумное преследование людей за „использование запрещенных символов“ - шаг к дискриминации тех, кто представляет взгляды, несовместимые с политикой правительства или господствующей идеологией.
Валге написал в социальных сетях, что поднятие флага Эстонской ССР было продуманной акцией протеста, чтобы донести до общественности, что барельеф Юхана Смуула не подходит для центра Таллинна. Он добавил, что EKRE не имеет никакого отношения к этой затее.
„Я думаю, что все эстонцы, вне зависимости от их мировоззрения, хотели бы, чтобы барельеф сталиниста и участвовавшего в депортациях писателя был снят. Я подчеркиваю, что снятие барельефа не означает „отмену“ более ценной работы Юхана Смуула. Это разные вещи“, - сказал он.
Если вчера он сказал Delfi, что установил флаг случайно, то теперь подтвердил, что участвовал в планировании акции с самого начала. „Накануне я опубликовал статью в Postimees, в которой охарактеризовал 21 и 22 июля 1940 года как дни коллаборационизма, которые следует отмечать каждый год, и заключил следующее: „Барельеф Юхана Смуула, который до сих пор украшает центр Таллинна, является как бы символом Эстонской ССР и коллаборационизма. Если он там действительно останется, то флаг Эстонской ССР можно там каждый год в эти дни“, — сказал он, добавив, что сознательно попал в поле зрения камер, не скрывая лица.
По словам Валге, вчера он намеренно давал глупые комментарии. „Журналиста Delfi, который позвонил мне первым, эта версия рассмешила, и казалось, что он, по крайней мере, понял, что я намеренно проворачиваю такую аферу, в которую здравомыслящие люди поверят. Это должно было привлечь внимание СМИ, а в данном случае сразу все рассказать сразу показалось ненужным“.
По его словам, вчерашняя акция прошла успешно. Как выразился Валге, самый большой вклад в это внесла полиция, опубликовавшая изображения с камер и объявившая, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело на основании положения Уголовного кодекса о запрещенных символах.
„Это означает, что акция имеет еще одну дополнительную ценность, поскольку обращает внимание на то, насколько опасно предлагаемое расширение определения возбуждения ненависти. Во-первых, нигде в Уголовном кодексе не сказано, что флаг Эстонской ССР является запрещенным символом. Во-вторых, статья 151-прим Уголовного кодекса гласит: „(1) Публичное демонстрирование символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, который поддерживает или оправдывает эти действия, — наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом“.
Напоследок Валге добавил, что если кто-то считает, что флаг Эстонской ССР был поднят для оправдания или поддержки акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, то этот человек совершенно не в своем уме.
„Понятно, что если даже в таком простом случае можно смешивать понятия и смыслы, то создание правовой неясности в виде расширения понятия возбуждения ненависти позволяет начать жесткую дискриминацию тех, кто представляет взгляды, несовместимые с политикой правительства или господствующей идеологией“, — сказал Валге.
Начальник процессуального отдела полицейского участка Ида-Харью Инна Тоатер сообщила, что в законе не указан конкретный список запрещенных символов. „Также важен контекст, где, как и с какой целью использовался флаг. Более точные обстоятельства мы выясним в ходе начатой процедуры“, - сказала она.
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