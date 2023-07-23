„Флаг Эстонской ССР не запрещен!“ Депутат EKRE считает свою акцию в том числе возможностью защитить свободу слова

Валге написал в социальных сетях, что поднятие флага Эстонской ССР было продуманной акцией протеста, чтобы донести до общественности, что барельеф Юхана Смуула не подходит для центра Таллинна. Он добавил, что EKRE не имеет никакого отношения к этой затее.

„Я думаю, что все эстонцы, вне зависимости от их мировоззрения, хотели бы, чтобы барельеф сталиниста и участвовавшего в депортациях писателя был снят. Я подчеркиваю, что снятие барельефа не означает „отмену“ более ценной работы Юхана Смуула. Это разные вещи“, - сказал он.

Если вчера он сказал Delfi, что установил флаг случайно, то теперь подтвердил, что участвовал в планировании акции с самого начала. „Накануне я опубликовал статью в Postimees, в которой охарактеризовал 21 и 22 июля 1940 года как дни коллаборационизма, которые следует отмечать каждый год, и заключил следующее: „Барельеф Юхана Смуула, который до сих пор украшает центр Таллинна, является как бы символом Эстонской ССР и коллаборационизма. Если он там действительно останется, то флаг Эстонской ССР можно там каждый год в эти дни“, — сказал он, добавив, что сознательно попал в поле зрения камер, не скрывая лица.

По словам Валге, вчера он намеренно давал глупые комментарии. „Журналиста Delfi, который позвонил мне первым, эта версия рассмешила, и казалось, что он, по крайней мере, понял, что я намеренно проворачиваю такую ​​аферу, в которую здравомыслящие люди поверят. Это должно было привлечь внимание СМИ, а в данном случае сразу все рассказать сразу показалось ненужным“.

По его словам, вчерашняя акция прошла успешно. Как выразился Валге, самый большой вклад в это внесла полиция, опубликовавшая изображения с камер и объявившая, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело на основании положения Уголовного кодекса о запрещенных символах.