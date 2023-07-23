Одним понизили, другим повысили. Eesti Energia в одностороннем порядке меняет тарифы, это коснется 102 000 клиентов

Правда, представитель Eesti Energia Роул Тутт в своем сообщении вскользь отмечал, что унификация платы за обслуживание коснется и тех клиентов биржевого пакета, чья маржа и ежемесячная плата не выросли во время энергетического кризиса прошлой зимой.

„Для использующих пакет „Гибкий“ цена электричества УВЕЛИЧИВАЕТСЯ с 0,29 до 0,44ц/кВтч, – написал он. – Почему же об этом молчат?“

Евгений, который спустя несколько часов после этой новости прислал письмо в редакцию, негодовал: у него – пакет „Гибкий“, и у него, наоборот, под шумок о снижении цены в биржевом пакете, цена вырастет.

„После унификации цен маржа биржевого пакета Eesti Energia останется лучшей на рынке и составит 0,44 цента/кВтч. Ежемесячная плата за пакет составляет 1,99 евро“, – уверяли в пресс-сообщении представители ЕЕ.

Представители предприятия объясняли: биржевой пакет электро-энергии в первую очередь подходит для тех клиентов, которые хотят сами управлять своим потреблением и тем самым сократить как свои энергозатраты, так и счеты за электричество.

„Eesti Energia хочет быть долгосрочным, прозрачным и надежным энергетическим партнером для своих клиентов и предоставлять качественные услуги и электроэнергию по разумной цене. Поэтому мы унифицируем цены биржевого пакета, что приведет к снижению цен для десятков тысяч клиентов, – цитировали представители концерна слова Тутта. – С одной стороны, снижение цен стало возможным благодаря стабилизации энергетического рынка, но в то же время мы постоянно развиваем наши модели прогнозирования, что также позволяет нам предлагать электроэнергию по более выгодным ценам“.

В последний раз это было сделано в марте, когда цену снизили более чем 7600 клиентам. Нынешнее положительное изменение цен будет доступно клиентам как можно раньше, поэтому более низкая цена будет действовать уже с начала июля“.

По словам директора по продажам энергетической компании на домашних рынках Роула Тутта, Eesti Energia всегда снижает маржу биржевого пакета при первой возможности.

В сообщении, разосланном СМИ рано утром во вторник, 27 июня, говорилось: „В течение лета Eesti Energia унифицирует цены биржевого пакета, что означает снижение цен на электроэнергию с 1 июля для более чем 91 000 клиентов.

„К сожалению, теперь им придется столкнуться с увеличением платы за обслуживание. Несмотря на это, условия, предлагаемые Eesti Energia, остаются одними из лучших на рынке“, – сообщил он СМИ.

„Цена снижается у 91 000 клиентов, а повышается у 11 000, – комментирует ситуацию Евгения и еще 10 999 тех, кто выбрал пакет „Гибкий“, Роул Тутт. – Самое большое повышение цены: +0,44ц/кВт-ч (0 -> 0,44). Самое большое понижение цены: –0,58ц/кВт-ч (1,02 -> 0,44). То есть, если эти цифры сравнить, станет ясно: понижение цены – гораздо существеннее, чем ее повышение“.

Он добавляет: у счастливчиков (91 000 клиентов) цена снизилась с 1 июля. А у тех, кому не повезло, – повысится с 1 августа.

„При этом мы продолжаем предлагать самую лучшую маржу на рынке, – добавляет Тутт. – И цены мы унифицируем для того, чтобы выставлять справедливые и понятные счета всем своим клиентам“.

Он подчеркивает, что в целом эти изменения – более позитивны, чем негативны.

„В последние годы рост цен на электроэнергию и колебания на рынке оказали влияние на всех поставщиков электричества и затраты, связанные с торговлей на бирже. Это также повысило маржу, которую можно было предложить клиентам, – объясняет Тутт. – Теперь, когда цены немного стабилизировались, появилась также возможность маржу снизить“.

При этом, добавляет он, у некоторых клиентов была особенно низкая маржа, которая не менялась еще с времен до энергетического кризиса, когда цены на электроэнергию оставались стабильно низкими.

„Мы смогли во время энергетического кризиса пойти этим клиентам навстречу и в тот период не повышать их маржу (чтобы растущие цены на энергию не оказались им не по карману). Однако это не могло продолжаться бесконечно. Поскольку рыночные цены на электроэнергию сейчас стабилизировались, то мы унифицируем тарифы для биржевого пакета, и для некоторых клиентов это означает повышение маржи“, – подчеркивает Тутт.

Какой пакет кому подойдет?