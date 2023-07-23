В Нарве полиция задержала подозреваемую в убийстве женщину

В воскресенье около двух часов ночи в Центр тревоги позвонила женщина, которая сообщила, что нанесла ножевые ранения другой женщине в многоквартирном доме в Нарве. Прибывшие медики сразу же начали оказывать женщине первую помощь, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По словам патрульного Нарвского отделения полиции Сергея Самсонова, по предварительной информации, есть основания полагать, что у 63-летней женщины возник конфликт со знакомой, в ходе которого она ударила ее ножом. „Напавшая на знакомую находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мы задержали женщину в качестве подозреваемой в совершении преступления, а обстоятельства произошедшего будем выяснять в рамках начатого уголовного производства“, - сказал Самсонов.

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