Пять лет судов: Женщина осталась инвалидом после того, как на нее в Кадриорге упала ветка, но сумела добиться компенсации

„Был день защиты детей, – вспоминает Ирина. – В парке гуляло очень много народу, поскольку это был первый солнечный денек за долгое время. Май в тот год выдался холодным. Ветер был обычный, и ничто, как говорится, не предвещало…“

Подруга, которая на тот момент уже стояла рядом, увидела, как падает ветка, но среагировать не успела. Это, как говорит Ирина, были даже не секунды, а доли секунды. Подруге тоже досталось – мелкие ветки наставили ей синяков и ссадин.

О весе ветки говорит даже то, что белая деревянная скамейка, на которой сидела Ирина, настолько пострадала, что ее пришлось заменить. Но основной удар пришелся на женщину.

Жизнь разделилась на до и после

Когда Ирина открыла глаза, она увидела вокруг цветочки, веточки и обеспокоенные лица сбежавшихся со всего парка людей. Подруга спрашивала, как она себя чувствует. Кто-то посторонний держал ее за руку и говорил, что пусть она не волнуется, скорая уже едет.

„Подбежавшие мужчины пытались поднять ветку и вытащить меня из-под нее, – вспоминает Ирина. – Не смогли. Она была тяжеленная“.

Ирина провела 32 дня в больнице и еще 14 дней на восстановительном лечении. Ей сделали четыре операции – две на позвоночнике, который был сломан. Одну на колене, был разрыв мениска, и одну на бедре, где был сильный вывих. Врачи, отводя глаза, не давали ей никаких прогнозов. Даже касательно того, будет ли она вообще когда-нибудь самостоятельно ходить. Но в итоге ее поставили на ноги. Точнее, вначале на костыли. А дальше, шаг за шагом, она стала снова сама передвигаться.

В 2018 году „МК-Эстония“ впервые написала об этом случае. И тогда на вопрос о здоровье Ирина отвечала: „Слава богу, еще хожу“. Однако ходить ей приходилось в основном только по врачам.

Она очень благодарна тем докторам, которые ею занимались – Алевтине Пресс, Андресу Нийневяли и тому доктору, который принимал ее в скорой помощи, имени которого она, к сожалению, не знает.