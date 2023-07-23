ЧП и криминал
23.07.2023, 10:39

ВИДЕО И ФОТО | Ночью в Ласнамяэ столкнулись два автомобиля. Женщина-водитель была пьяна, в отделении полиции ей стало плохо

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В 00:48 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Ласнамяэ.

По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался по Нарвскому шоссе с улицы Мустакиви в сторону улицы Вормси, и на Нарвском шоссе возле остановки общественного транспорта Юсси произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался по Нарвскому шоссе с улицы Вормси в сторону улицы Мустакиви.

Медики осмотрели обоих водителей на месте и никого не госпитализировали.

Водитель „Мерседеса“, 44-летняя женщина, была обнаружена на месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлена ​​в отделение полиции. В камере ей стало плохо, и оттуда скорая увезла ее в больницу на обследование.

Конкретные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены в ходе процессуальных действий.

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