В Ида-Вирумаа волонтеры-поисковики переключились с учений на поиск пропавшего человека

Участников учений попросили присоединиться к поискам реального человека, который исчез несколько дней назад. Таким образом участникам учений пришлось вместо тренировки принять участие в настоящей поисковой операции.

„Учеба была прервана, потому что мы получили сигнал о том, сто у нас реальный поиск, поиск реального человека, который пропал два дня назад. Вся техника готова, собаки готовы, люди в экипировке и готовы выезжать“, – рассказала руководитель проекта обучения поисковиков Ольга Ходорева.