Новости Эстонии
22.07.2023, 19:31

ФОТО| „Здесь же школа и дом престарелых“. Жители Пирита протестовали против изменения автобусной линии

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Pirita elanike protest Metsaküla tee bussipeatuses
Pirita elanike protest Metsaküla tee bussipeatuses
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Недовольство жителей Пирита изменением автобусных линий не утихает. В субботу местные жители собрались на остановке „Местакооли“ в Пирита-Козе на протест.

На остановке собралось около полусотни человек, чтобы выразить свое недовольство. На этой неделе выяснилось, что останавливавшийся на этой остановке десятки лет автобус №5 с 1 августа больше не будет проезжать этот участок дороги.

Местные жители не понимают, почему о решении города изменить маршрут автобусной линии сообщили так поздно - всего лишь за 10 дней до вступления изменений в силу. „Здесь же школа и дом престарелых,“ - говорили люди пришедшему на протест старейшине Пирита Кайдо Саарнийт.

Саарнийт пообещал, что будет стоять за права местных жителей. По его словам, судьба автобусной линии решится в начале следующей недели.

1. augustist võivad ära jääda bussiliini nr 5 peatused Nurmiku tee, Metsakooli tee ja Helmiku tee.

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