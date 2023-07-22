Центристы выберут нового председателя 10 сентября. Ратас поддержит Кийка

„Изменения должны произойти как в политике и в составе правительства, так и в Центристской партии. И они, безусловно, будут“, - сказал Юри Ратас на сегодняшнем заседании совета уполномоченных Центристской партии в Пыльтсамаа.



„Неоднократно подчеркивалось, что смена председателя партии не должна происходить в драматичном ключе, что не надо посвящать общественность во внутренние склоки. Конгресс – это праздничный день, выбор председателя и правления, нормальный демократический процесс. Я не приемлю то, каким образом мы пришли к этому дню, однако согласен с тем, что изменения должны произойти. Каждый должен выбрать – какой он хочет видеть в будущем Центристскую партию. Я рад, что Танель Кийк решил баллотироваться на пост председателя“, - сказал Ратас.



„В Танеле я вижу будущее партии: он молод и энергичен, при этом достаточно опытен, чтобы придать Центристской партии новое дыхание, при этом сохраняя ценности Народного фронта. Цель Центристской партии не может сводиться лишь к тому, чтобы быть лидером оппозиции. Мы не можем удовлетворяться тем, что вновь станем ориентированной на столицу партией, для которой государственная политика имеет второстепенное значение. Наша цель должна быть – снова получить портфель премьер-министра. Танель, будучи неоднократно министром, доказал свою способность принимать решения, работать содержательно и конструктивно, сотрудничать и идти на компромиссы, отстаивать интересы наших избирателей и привлекать новых избирателей“, - сказал председатель Центристской партии.

Ратас подчеркнул, что сильной стороной Центристской партии всегда было единство, и оно должно вновь стать ее козырем – для этого надо приложить все усилия.



„То, что однопартийцы дали мне возможность работать на благо Центристской партии и Эстонии, будучи премьер-министром, воплощать в жизнь политику Центристской партии, крайне ценно для меня, этого я не забуду никогда. Все время, пока я возглавлял партию, я работал с полной самоотдачей. Безусловно, были ошибки, некоторые вещи можно было сделать лучше, однако каждый день я делал все от себя зависящее“, - подчеркнул Ратас.



„Я хочу, чтобы вы знали: то, что я не буду вновь баллотироваться на пост председателя, означает лишь мой отказ от этой позиции, но не от партии, не от того, что нам вместе удалось сделать, не от нашего прошлого и будущего. Я буду и впредь работать на благо партии, которая для меня дорога и будущее которой мне небезразлично. Политике – не игра, в которой выигрывает тот, кто хитрее и сильнее. Политика – это серьезное призвание, это работа, от которой зависит жизнь каждого жителя Эстонии“, - сказал Ратас.