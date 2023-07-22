Зарплата в странах Балтии: кто лидирует - Латвия, Литва или Эстония?

Хотя в следующем году Латвия также поднимет минимальную зарплату до 700 евро, это лишь немного улучшит ситуацию, поскольку статистически Латвия продолжит отставать от остальных стран Балтии, считают специалисты PwC Latvija.

В настоящее время минимальная месячная зарплата на бумаге в Литве составляет 840 евро, для сравнения - 725 евро в Эстонии и 620 евро в Латвии. Пока неизвестно, планирует ли Эстония пересматривать минимальную заработную плату.

В то же время экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш подчеркивает, что необходимо учитывать различные налоговые системы, в результате чего минимальная заработная плата в Литве выглядит намного выше, чем в Эстонии или Латвии, поскольку включает в себя социальные отчисления работодателя.

„Возможное повышение минимальной заработной платы в Литве в следующем году на 10% не мало, но в целом и не преувеличено. Средняя заработная плата в Литве в прошлом году выросла более чем на 13%, такой же рост продолжился и в первом квартале этого года. Поэтому по сравнению со средней заработной платой минимальная заработная плата в Литве, вероятно, не будет увеличена“, — предполагает Аболиньш.

Специалисты PwC Latvija отмечают, что при оценке уровня чистой заработной платы следует учитывать — в каждой стране действуют разные налоговые льготы и налоговые ставки, которые могут повлиять на чистые доходы работника. Например, при расчете минимальной заработной платы без налоговых льгот (кроме необлагаемого минимума) видно, что минимальная заработная плата в Латвии после уплаты налогов (нетто-зарплата) также отличается от чистой заработной платы соседних стран.

Минимальная „чистая“ заработная плата в Литве на данный момент составляет 633 евро (если работник не делает дополнительных взносов в пенсионный фонд), в Эстонии - 702 евро (на 10% больше, чем в Литве), а в Латвии - 544 евро (на 14% меньше, чем в Литве, и на 22% меньше, чем в Эстонии).