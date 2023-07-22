Украинские власти раскрыли масштабную схему коррупции: под подозрением и эстонская фирма

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств, передает „Украинская правда“.

По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП „Полиграфический комбинат „Украина“ с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава „Украины“ приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через „нужную“ компанию. В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов – паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений через эту компанию.

„Нужная“ компания закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013-2016 годов, через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП „Полиграфкомбинат Украина“, физическому лицу-пособнику преступления.

Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны, директору и менеджеру подконтрольной компании. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем.

Со своей стороны, Эстония, в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из „Полиграфкомбината“, сообщает „Украинская правда“. Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще двое пособников преступления.