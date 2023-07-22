Ратас, Юферева-Скуратовски, Аас: Танель Кийк назвал тех, кто поддерживает его на выборах председателя Центристской партии(10)
Баллотирующийся на пост председателя Центристской партии Танель Кийк представил до начала заседания совета уполномоченных в Пыльтсамаа команду однопартийцев, которая поддержит его на выборах правления Центристской партии.
„10 сентября в Пайде будут выбраны новый председатель партии и новое правление, которые должны будут восстановить нормальную рабочую обстановку, усилить партию и округа и увеличить поддержку Центристской партии. На внеочередном конгрессе мы также определим дальнейшее направление развитие партии. От нашего выбора зависит, сможем ли мы снова стать ведущей силой в эстонской политике“, - сказал вице-председатель Центристской партии Танель Кийк.
„Я баллотируюсь на пост председателя Центристской партии, так как у меня достаточно энергии, опыта и идей, как повести партию дальше. Я руководил бюро премьер-министра, был министром в двух правительствах и вице-мэром Таллинна, сейчас руковожу работой фракции Центристской партии в парламенте“, - сказал Кийк.
„Кандидаты в правление Центристской партии, которые меня поддерживают, хорошо проявили себя как в государственной, так и в местной политике, они внесли значительный вклад в развитие Центристской партии. Среди них люди, неоднократно бывшие министрами, видные члены парламента и руководители местных самоуправлений. Я особенно благодарен тому, что среди членов моей команды нынешний председатель партии, бывший премьер-министр Юри Ратас“, - подчеркнул Кийк.
В команду Танеля Кийка на выборах правления Центристской партии на конгрессе в Пайде входят:
Юри Ратас, председатель Центристской партии, вице-спикер парламента
Яак Ааб, председатель округа Вильяндимаа, депутат парламента
Мария Юферева-Скуратовски, депутат парламента
Таави Аас, волостной старейшина Йыгева
Трийн Варек, мэр Раквере
Яанус Карилайд, председатель округа Ляэнемаа, депутат парламента
Эстер Туйксоо, председатель округа Пыльвамаа
Андре Ханимяги, генеральный секретарь Центристской партии, депутат парламента
Энн Ээсмаа, депутат парламента