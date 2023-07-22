ФОТО | У барельефа Юхана Смуула в Старом городе был вывешен флаг ЭССР

К 10 часам дня флаг на здании уже не висел. Полиция сообщила, что не получала информации о флаге и его убрала не полиция.

Представитель Союза писателей ответил Delfi, что не в курсе ситуации.

Флаг был вывешен около барельефа эстонского писателя Юхана Смуула. В апреле был обнародован документ, согласно которому Смуулу принимал участие в депортации эстонцев в 1949 году в волости Кыуэ. Смуул входил в комиссию, которая описывала имущество жертв депортации.

Союз писателей обсуждал судьбу барельефа на Доме писателей, но было решено его оставить на месте. Однако к нему будет добавлен текст с разъяснениями неоднозначности его личности.