ФОТО | У барельефа Юхана Смуула в Старом городе был вывешен флаг ЭССР(41)
В субботу рано утром читатель прислал Delfi фото того, как на Доме писателей в Старом городе был вывешен флаг Эстонской ССР.
К 10 часам дня флаг на здании уже не висел. Полиция сообщила, что не получала информации о флаге и его убрала не полиция.
Представитель Союза писателей ответил Delfi, что не в курсе ситуации.
Флаг был вывешен около барельефа эстонского писателя Юхана Смуула. В апреле был обнародован документ, согласно которому Смуулу принимал участие в депортации эстонцев в 1949 году в волости Кыуэ. Смуул входил в комиссию, которая описывала имущество жертв депортации.
Союз писателей обсуждал судьбу барельефа на Доме писателей, но было решено его оставить на месте. Однако к нему будет добавлен текст с разъяснениями неоднозначности его личности.