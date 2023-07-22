ФОТО | Юри Ратас пожаловался на небывалые напряженность и давление в Центристской партии

„Напряженность никуда не ушла, и это чувствуется в словах и поступках. Вспомнить хотя бы сбор подписей за то, чтобы председатель партии Юри Ратас, вице-председатель Танель Кийк и генеральный секретарь Андре Ханимяги покинули Таллиннское горсобрание. Подобных, возможно, незначительных, на первый взгляд, однако важных моментов, накопилось достаточно. Должен признать, что такой внутренней напряженности в партии и такого давления друг на друга я не припомню“, - сказал Ратас.

По словам Юри Ратаса, определяющим моментом в созыве внеочередного конгресса стало решение правления, принятое большинством голосов, вернуть предпринимателю Парвелю Пруунсильду пожертвованные им партии 300 000 евро. „На мой взгляд, это решение нанесло партии серьезный ущерб. Приняв пожертвование, мы смогли вернуть часть долга за предвыборную кампанию, поддержать округа, издавать газету и готовиться к следующим выборам… Пытаясь дать оценку публичным объяснениям – почему отказались от пожертвования - я должен признать, что дело не в предпринимателе, сделавшем пожертвование, не в пожертвовании и не в том, каким образом я предложил распорядиться этими деньгами, дело, вероятно, в том, что не устраивал нынешний председатель“, - сказал Ратас.

По его словам, критика в адрес Центристской партии, что якобы она, побывав в составе нескольких правительств, дистанцировалась от своего мировоззрения, не является обоснованной. Ратас добавил, что в трех правительствах, из которых в двух центристам принадлежал портфель премьер-министра, партия добивалась реализации своей программы и выполнения данных избирателю обещаний.

„Повышение не облагаемого налогом минимума, бесплатный общественный транспорт в уездах, внеочередные повышения пенсии, выделение дополнительного финансирования здравоохранению, финансирования проекта Таллиннской больницы, строительство железной дороги Рохукюла и крытых футбольных холлов“, - перечислил Ратас.

Ратас добавил, что вопрос в том, сможет ли Центристская партия удержаться на плаву и стать сильнее. „Надеюсь, что дальше мы пойдем более сильной и сплоченной командой, смотря в будущее, а не в прошлое. Стоя на месте, мы не продвинемся вперед. Вместе мы сможем многое, нас будет слышно, с нами придется считаться. Решения, которые приняло нынешнее правительство, а также планы ввести автомобильный налог, ясно говорят о том, что Центристская партия крайне необходима обществу“, - сказал Ратас.