Часть предприятий в центре Таллинна на грани закрытия из-за дорожных работ

Несладко приходится предприятиям, оказавшимся в центре дорожно-ремонтных работ. Например, оборот кафе Narva в первую неделю после закрытия соседних перекрестков, упал на 20-30%, и дальше становилось только хуже, поскольку на данный момент прибыль упала на 70%, передает „Актуальная камера“.

„Мы стараемся отправить людей в отпуск, а так пока выживаем, но очень тяжело. Хотелось бы все-таки, чтобы город вспомнил, что есть предприятия, которые здесь еще живы“, – сказала владелица кафе Narva Алла Сбитнева.

В столичной мэрии говорят, что город часто получает от жителей Таллинна предложения и замечания по поводу дорожно-транспортных работ, на которые старается реагировать, однако на поддержку малых предприятий денег нет.