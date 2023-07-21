ФОТО | В волости Муху погиб мотоциклист

Сообщение об аварии на трассе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре поступило в Центр тревоги в 14:55. По словам начальника отделения полиции Курессааре Эрки Вялинурм, авария произошла, когда мотоциклист, ехавший из Курессааре, на прямом участке свернул с дороги вправо.

„По предварительным данным, мотоциклист въехал в дорожное ограждение, в результате чего упал с мотоцикла и улетел в воду примерно по колено. Прохожие тут же пришли на помощь мужчине, прибывшие на место спасатели вытащили его из воды и передали мужчину медикам, которые начали его реанимировать. К сожалению, мужчину спасти не удалось, и он скончался“, - сказал Вялинурм.

По словам Вялинурм, в момент аварии шел сильный дождь, и видимость была плохой. „Однако все точные обстоятельства аварии еще выясняются, в том числе могли ли у мужчины быть проблемы со здоровьем. Вскрытие покажет точную причину смерти мужчины“, — добавляет Вялинурм.

Мотоциклист использовал надлежащее защитное снаряжение. Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.