Правозащитники просят Европарламент помочь россиянам, отказавшимся воевать. Урмас Паэт: невозможно выяснить, поддерживает ли на самом деле человек войну

Около 70 европейских, международных и российских правозащитных и антивоенных организаций в понедельник, 17 июля, обратились к Европейскому парламенту с призывом создать условия для оказания помощи россия нам, которые отказываются воевать против Украины. Авторы обращения отмечают, что в России с начала войны принято несколько законов и указов президента, позволяющих уголовно преследовать граждан, которые отказались или намерены отказаться от военной службы, дезертировали с фронта или сдались в плен украинцам. Считает ли депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паеэт вероятным, что Европарламент примет соответствующие меры и действительно пойдет на встречу? Ответ был дан без промедления. „Нет. Я не считаю это вероятным“, - прокомментировал ситуацию политик.

В этом он уверен по нескольким причинам: „Во-первых, если посмотреть на различные исследования, поддержка агрессии России против Украины в РФ очень высока, - начал он, - и то, что человек сам не идет в Украину воевать, не означает, что он эту войну не поддерживает. Выяснить, поддерживает ли на самом деле человек войну или нет, и что у него на уме, практически невозможно“.



Вторая причина, по словам Паэта, заключается в том, что конфликт на самом деле гораздо шире и происходит не просто между Россией и Украиной. „Это все-таки конфликт между Западом и Россией. И учитывая это, было бы неправильно, если бы в Европейские страны приехало бы еще больше людей с российским гражданством, о чьей лояльности мы ничего не знаем и проверить ее невозможно“, - констатирует евродепутат.