МВД хочет запретить анонимные разговорные карты

Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар сообщил в передаче „Reedene intervjuu“ на радиостанции Vikerraadio, что соответствующий законопроект был разработан в министерстве некоторое время назад, и теперь его в скором времени отправят на согласование.

„Вопрос не в том, что мы хотим у кого-то отобрать разговорные карты, а в том, что к разговорной карте должно быть прикреплено имя того, кому она принадлежит“, - сказал Коммусаар.

Он пояснил, что в ходе уголовного производства полиция с разрешения суда может прослушивать телефонные переговоры людей или запрашивать данные о звонках задним числом, однако работе правоохранительных органов мешает то, что потенциальные преступники пользуются разговорными картами с предоплатой и часто меняют телефоны, а кроме того, такие обезличенные разговорные карты активно используются мошенниками.

Если законопроект будет принят, то для покупки разговорной карты потребуется идентификация покупателя: „В контексте Европейского союза в этом нет ничего уникального. Мы одна из немногих стран, где существуют обезличенные телефонные карты“.

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