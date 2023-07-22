Процесс пошел: выдано первое разрешение на строительство основной магистрали Rail Baltic

К настоящему времени на данном участке завершены первые местные объекты, наиболее важными из которых являются экодуки Лооне и Урге, а также виадуки Тагади и Кюнка. „Выданное разрешение на строительство - это значительный шаг Эстонии на пути высокоскоростного железнодорожного сообщения. Если до сих пор строительные работы Rail Baltica были сосредоточены на виадуках и экодуктах, то теперь можно приступить к работам на основной железнодорожной линии. Мы продолжим совместную работу по созданию скоростного и экологичного железнодорожного сообщения с Европой“, - сказала Кристи Тальвинг, генеральный директор TTJA.

„Быстрое сообщение с Европой было целью Эстонии со времен Леннарта Мери. Такие логистические пути необходимы для развития экономики и безопасности, а скоростное железнодорожное сообщение снимет часть нагрузки в виде грузов и пассажиров с дорог, тем самым сохраняя природу и климат. Это исторический момент: в Эстонии выдано первое разрешение на строительство основной магистрали Rail Baltica. Как и в жизни людей, те, с кем ты связан, имеет ключевое значение; так и в Эстонии: быстрое и климатически безопасное сообщение с Европой является для нас знаковым и необходимым для развития“, - сказал министр климата Кристен Михал.

В настоящее время под эгидой Rail Baltic Estonia OÜ проводится тендер на строительство участка магистрали, получившего разрешение на строительство, и после успешного проведения тендера начало строительства запланировано на вторую половину 2024 года.

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