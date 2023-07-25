Туристка из Америки о строительных работах в Таллинне: мне они показались очень шумными
Журналисты RusDelfi провели опрос среди гостей нашей столицы, чтобы узнать их мнение о строительных работах в Таллинне. Американка из Вашингтона считает, что подобные работы необходимы для обновления города.
Жительница американской столицы лестно высказывается о нашем городе. Она отмечает красивые виды и доброту местных жителей.
„Тут так очаровательно и так красиво. Столько истории, столько разных культур и стран, которые встретились в одном месте. Я не знала, что город такой многонациональный, я очень впечатлена“, - восхищается американка.
Строительные работы, по ее мнению, нужная мера. Это символ подготовки к будущему. „Чтобы двигаться в будущее, нужно постоянно обновлять себя, - считает женщина, - иногда восстановление старого и привнесение в него нового действительно хорошо влияет на каждое последующее поколение“.
Хоть уроженка США и подчеркивает важность обновления, сами строительные работы, по ее мнению, можно было бы организовать по-другому.
„Строительные работы мне не понравились. Мне они показались очень шумными. Я думаю, что, возможно, они могли бы изменить время на более подходящее“, - считает женщина.
Строительные работы, с ее слов, можно было бы проводить утром или же после определенных часов, но никак не в обеденное время или в период, когда люди пытаются отдохнуть.
Женщина упомянула, что сама она родом из Лос-Анджелеса, а потому ей есть с чем сравнивать. Из-за строительных работ в ее родном городе приостанавливается даже движение поездов.
„Здесь же люди продолжают двигаться. Знаете, люди выносливы“, - добавляет она.
По ее мнению, части неудобств от строительных работ достаточно просто избежать.
„Знаете что? Я бы просто посоветовала вам взять с собой удобную обувь, - поясняет туристка и со смехом показывает на свою. - У меня вот сегодня очень удобные туфли. Купила их себе в Копенгагене“.
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