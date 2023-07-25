Туристка из Америки о строительных работах в Таллинне: мне они показались очень шумными

Жительница американской столицы лестно высказывается о нашем городе. Она отмечает красивые виды и доброту местных жителей.

„Тут так очаровательно и так красиво. Столько истории, столько разных культур и стран, которые встретились в одном месте. Я не знала, что город такой многонациональный, я очень впечатлена“, - восхищается американка.

Строительные работы, по ее мнению, нужная мера. Это символ подготовки к будущему. „Чтобы двигаться в будущее, нужно постоянно обновлять себя, - считает женщина, - иногда восстановление старого и привнесение в него нового действительно хорошо влияет на каждое последующее поколение“.

Хоть уроженка США и подчеркивает важность обновления, сами строительные работы, по ее мнению, можно было бы организовать по-другому.

„Строительные работы мне не понравились. Мне они показались очень шумными. Я думаю, что, возможно, они могли бы изменить время на более подходящее“, - считает женщина.

Строительные работы, с ее слов, можно было бы проводить утром или же после определенных часов, но никак не в обеденное время или в период, когда люди пытаются отдохнуть.

Женщина упомянула, что сама она родом из Лос-Анджелеса, а потому ей есть с чем сравнивать. Из-за строительных работ в ее родном городе приостанавливается даже движение поездов.

„Здесь же люди продолжают двигаться. Знаете, люди выносливы“, - добавляет она.

По ее мнению, части неудобств от строительных работ достаточно просто избежать.

„Знаете что? Я бы просто посоветовала вам взять с собой удобную обувь, - поясняет туристка и со смехом показывает на свою. - У меня вот сегодня очень удобные туфли. Купила их себе в Копенгагене“.

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