Головной офис Swedbank переедет — но не на Таллиннский ипподром

Swedbank AS и Arter Kinnisvara OÜ, дочернее предприятие AS Kapitel, подписали договор, согласно которому в 2025 году Swedbank AS перенесет свой головной офис из нынешних помещений на улице Лийвалайя в Таллинне в 28-этажное здание в квартале Arter.