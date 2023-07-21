Головной офис Swedbank переедет — но не на Таллиннский ипподром

Генеральный директор Swedbank Олави Лепп отметил, что нынешние офисные здания на улице Лийвалайя слишком малы для банка и изжили себя.

„Наши почти 2000 сотрудников переедут в бизнес-квартал Arter в первой половине 2025 года. План переноса головного офиса у нас был в голове и на бумаге в течение многих лет. В конце 2020 года мы объявили о переносе головного офиса в квартал на месте Таллиннского ипподрома, но этот план не осуществился. Чтобы не откладывать ожидаемый переезд в новые помещения еще больше, мы начали искать новые решения, чтобы не отставать от графика переезда нашего головного офиса. Квартал Arter наилучшим образом соответствовал потребностям Swedbank с точки зрения площади и графика. Все наши подразделения, работающие в разных местах Таллинна, переедут в новый головной офис. В новом 28-этажном здании созданы отличные условия для работы, так как там учтены принципы эргономики, мобильности и устойчивости. Уверен, что наши сотрудники встретят новый главный офис с положительными эмоциями“, — сказал Лепп.

Расположенный на пересечении улиц Лийвалайя и Юхкентали, квартал Arter состоит из 28-, 15- и 9-этажных зданий и объединяющего их центрального здания с парковочным домом. Штаб-квартира Swedbank будет расположена в самом высоком 28-этажном здании квартала. В квартал также переедет представительство Swedbank.

По словам исполнительного директора девелоперской компании квартала Arter AS Kapitel Таави Ояла, первоклассная рабочая среда становится всё более важной для компаний как для удержания существующих специалистов, так и для привлечения новых талантов.

„Мы гордимся тем, что Swedbank станет якорным арендатором квартала Arter. Swedbank является не только самым ценным предприятием в Эстонии, но и ответственным и надежным предприятием, уделяющим большое внимание устойчивому развитию. Это также соответствует нашим ценностям и ожиданиям, и в сотрудничестве мы можем создать из Arter новый центр деловой жизни Таллинна“, — добавил Ояла.