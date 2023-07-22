Как сделать так, чтобы летние удовольствия не опустошили кошелек?
Лето – пора отпусков, когда хочется проводить время на природе, чаще ходить по ресторанам, развлекаться или отправиться в зарубежную поездку, о которой давно мечтали. Однако эмоциональный подъем в теплое время года является идеальной средой для эмоциональных покупок и более крупных, чем планировалось, трат, а закончившийся отпуск кроме приятных впечатлений часто оставляет еще и опустошенный банковский счет.
Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что рост расходов обусловлен сразу рядом факторов, но большое влияние на финансовую грамотность и привычки человека оказывает окружающая среда. „Мы все ценим и используем деньги по-разному, поэтому и привычки тратить у всех разные. На это могут влиять различные факторы, такие как образование человека, медиа или предыдущий опыт обращения с деньгами. Однако одну из важнейших ролей не только в плане финансовой грамотности, но и в отношениях или карьере играют семья и окружающая нас среда. Во многом это ответ на вопрос, почему люди относятся к деньгам так или иначе: например, не умеют копить или все время перед кем-то в долгу“, - сказала Хакиайнен. Так на что же люди больше всего тратят летом? По ее словам, вариантов множество, но можно выделить несколько основных.
Летние поездки и отдых
Многие берут хотя бы часть отпуска летом, что означает более высокие расходы на транспорт, питание и развлечения. Хотя 5-звездочные отели и красивые виды в рекламе кажутся привлекательными, следует учитывать, что в летний сезон они не особенно дешевы, поэтому следует рассмотреть другие варианты. По данным Tripadvisor, путешествуя в конце лета, в последнюю неделю августа, вы можете потратить на отдых на 23% меньше. Вы также можете подыскать отель или другое жилье с кухней – это сэкономит много денег на еде, поскольку вы сможете готовить дома и вам не придется каждый день выходить куда-нибудь поесть. „Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно подготовить реалистичный бюджет и придерживаться его. Во время отпуска люди часто расслабляются и склонны тратить больше – к сожалению, часто не по средствам“, - отметила Хакиайнен.
Расходы на детские лагеря и другие развлечения
По словам Марины Хакиайнен, потребность в качественном отдыхе для детей летом возрастает и отличным вариантом являются лагеря, но их цена родителям не всегда доступна. Поэтому расходы на детские летние лагеря и развлечения, а также поездки или выезды на природу следует планировать заранее. В течение лета многие центры отдыха, парки, музеи, колледжи и другие финансируемые государством учреждения предлагают недорогие или даже бесплатные летние лагеря и прочие развлекательные или образовательные мероприятия для детей – не забудьте воспользоваться ими.
Сезонные распродажи и кампании
Летом магазины часто предлагают распродажи и кампании на одежду, снаряжение для активного отдыха или товары для отдыха. По словам Хакиайнен, такие кампании также приводят к увеличению расходов – скидки привлекают людей, и они не всегда способны оценить, действительно ли им нужен тот или иной предлагаемый по скидке товар. Результаты исследования, проведенного тайваньским Национальным университетом имени Сунь Ятсена, показали, что в летний сезон люди становятся более импульсивными и позитивными, а значит, они чаще тратят деньги на вещи, которые не планировали покупать. Поэтому, когда вы видите скидки, важно не торопиться – хорошо подумайте, действительно ли вам нужен этот товар, или же ежемесячно откладывайте определенную сумму денег на такие импульсивные покупки. Еще один важный совет – всегда следите за своими расходами. Вы не сможете экономить, если не будете знать, на какие товары или услуги вы тратите больше всего. Чтобы следить за тратами, проще всего собирать чеки на покупки или следить за выпиской из банковского счета, если вы оплачиваете покупки картой. Это позволит вам лучше понять свои финансовые привычки и увидеть, где вы можете тратить меньше. Просмотрев свои расходы, уменьшите их за счет явно ненужных. Например, отмените подписки на сервисы или членства, которыми вы не пользуетесь. Хотя некоторые подписки на сервисы могут показаться небольшими, если сложить затраты на все платформы и подсчитать их стоимость за год, потраченные деньги могут оказаться весьма значительными.
Мероприятия, фестивали и террасы ресторанов
Летом чаще проводятся различные мероприятия на свежем воздухе – например, фестивали, концерты и спортивные соревнования, в результате чего увеличиваются и расходы людей, так как помимо билетов на фестиваль им приходится оплачивать еще и транспорт, проживание и питание. Кроме того, с потеплением большинство ресторанов и баров открывают свои уличные террасы, которые быстро заполняются людьми, желающими насладиться едой и напитками на свежем воздухе. Частые походы в кафе уж точно не помогут вам накопить деньги для своих целей, и поэтому, по словам руководителя отдела розничных банковских услуг Citadele, еще один отличный способ придерживаться бюджетного плана – чаще отдавать предпочтение домашней еде и планировать ужины в городе, мероприятия и их бюджет заранее.
Хобби и летние развлечения
Расходы увеличиваются и у тех, чьи хобби связаны с летними занятиями, такими как садоводство, кемпинг или водные виды спорта. Поэтому стоит заранее подготовиться к этим хобби и предусмотреть их в своем летнем бюджете. Если же накопить дополнительные средства в это время не так легко, можно поискать способы получить дополнительные деньги: пересмотреть старую одежду или вещи, которые вы давно не носили и не использовали, применить свое хобби или предложить помощь соседям.
Частое использование кондиционеров и вентиляторов
Более высокие температуры не обязательно означают более низкие затраты на электроэнергию – хотя в теплое время года потребление электричества ниже, нередко в жаркую погоду его значительно увеличивают вентиляторы или кондиционеры. Поэтому стоит подумать о таких вещах, как циркуляция воздуха в доме, утепление стен или другие альтернативные методы охлаждения, компенсация своего энергопотребления за счет использования более экономичных лампочек, использование бытовой техники вне часов пик. Может у вас есть возможность установить солнечную электростанцию? „С другой стороны, нельзя однозначно утверждать, что летом расходы увеличиваются у всех людей. Как я уже упоминала, на финансовые привычки людей влияет более чем один фактор – некоторые люди в летний сезон откладывают больше, чем в другие месяцы особенно, если у них есть конкретные финансовые цели, они обеспокоены экономической неопределенностью или просто хотят заниматься летними делами дешевле или бесплатно. В заключение можно сказать, что при небольшой финансовой дисциплине и навыках планирования можно добиться действительно хороших результатов, и тогда в конце лета вы сможете не только наслаждаться отличным настроением и впечатлениями, но и быть спокойны относительного своих финансов. А чтобы облегчить управление личным бюджетом, рекомендуется следовать классическому, но действительно эффективному правилу 50-30-20: 50 процентов дохода следует направлять на необходимые расходы (жилье, питание, транспорт и услуги), 30 процентов – на переменные расходы, такие как отдых, культурные мероприятия, одежда, обувь, неожиданные покупки и прочее, и 20 процентов следует выделять на сбережения и инвестиции. Любой из нас был бы не против каждый месяц экономить несколько сотен евро или больше, однако, делая выборы, нам следует быть реалистичными и учитывать текущую ситуацию. Если до сих пор вы жили от зарплаты до зарплаты, стремитесь ежемесячно откладывать хотя бы скромную сумму, и тогда со временем она превратится в значительный фонд душевного спокойствия“, - советует Хакиайнен.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.