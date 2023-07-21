ФОТО | В результате удара молнии в жилой дом пострадал человек. Телевизор, компьютер и прочая электроника вышли из строя

Сообщение об ударе молнии в жилой дом поступило в центр тревоги в четверг, 20 июля, в 14:55.

Когда спасатели прибыли на место, здание и чердак были заполнены дымом. Спасатели предположили, что молния ударила в утеплитель дома под оконным сливом. Также выяснилось, что из-за удара молнии, одно бревно наружной стены сместилось, а светильники натяжного потолка выпали из гнезда. Кроме этого оказались повреждены розетки, выключатели, электропроводка, а также различные электроприборы, в том числе телевизор, компьютер, музыкальный центр.

На момент удара молнии в доме находился молодой человек. У него возникли проблемы со слухом, также он жаловался на головокружение. На место прибыла скорая помощь, чтобы проверить состояние его здоровья.

Спасатели в свою очередь проверили пожарную безопасность здания.

Правила поведения до и во время грозы Поскольку гроза, как правило, собирается быстро, необходимо четко представлять себе свои действия. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести, и убедитесь в том, что и Ваши близкие это знают. Перед грозой Установите дома систему молниезащиты.

Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.

Не приближайтесь к емкостям с водой. Во время грозы Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

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