ФОТО | В результате удара молнии в жилой дом пострадал человек. Телевизор, компьютер и прочая электроника вышли из строя(3)
Вчера в деревне Пауаствере в волости Пылтсамаа из-за ударившей в дом молнии одному человеку требовалась медицинская помощь.
Сообщение об ударе молнии в жилой дом поступило в центр тревоги в четверг, 20 июля, в 14:55.
Когда спасатели прибыли на место, здание и чердак были заполнены дымом. Спасатели предположили, что молния ударила в утеплитель дома под оконным сливом. Также выяснилось, что из-за удара молнии, одно бревно наружной стены сместилось, а светильники натяжного потолка выпали из гнезда. Кроме этого оказались повреждены розетки, выключатели, электропроводка, а также различные электроприборы, в том числе телевизор, компьютер, музыкальный центр.
На момент удара молнии в доме находился молодой человек. У него возникли проблемы со слухом, также он жаловался на головокружение. На место прибыла скорая помощь, чтобы проверить состояние его здоровья.
Спасатели в свою очередь проверили пожарную безопасность здания.
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