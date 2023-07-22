Правила ужесточат. Светофор установят и на железнодорожном переезде, где погиб 4-летний ребенок

„Когда на днях мне пришлось пересекать этот переезд, я максимально снизил скорость, помня о недавней аварии“, - сказал Delfi житель волости Кохила. Речь идет о железнодорожном переезде в деревне Лоху. В прошлую пятницу здесь столкнулись поезд и легковой автомобиль. Погиб четырехлетний ребенок.

По мнению местных жителей, этот переезд довольно безопасен. В соответствии с действующими сейчас правилами на нем установлены только дорожные знаки. В настоящее время Министерство по вопросам климата, как сказал Delfi вице-канцлер по вопросам транспорта Сандер Сальму, продумывает изменения Правил технической эксплуатации железной дороги. Требования, касающиеся устройства и оборудования железнодорожного переезда и пешеходного перехода, а также их эксплуатации, будут изменены.