Кылварт намерен сделать Центристскую партию консервативнее, Кийк выступил за либерализм

„Я думаю, что Эстонии нужна именно такая сильная, социальная, но, я бы сказал, скорее либеральная партия, которая сохраняет разумный баланс. Может быть, не такой сплошной либерализм, который культивирует Партия реформ, не правая налоговая политика, которую поддерживает большинство парламентских партий, а такая сила, которая уважает права человека, уважает свободы людей, но при этом твердо отстаивает доходы [менее обеспеченных], социальные ценности, [интересы] пожилых и менее защищенных людей“, - передает слова Кийка RusERR.

По его словам, Центристская партия с самого начала отстаивала такие ценности: „Я думаю, что именно такая социал-либеральная партия нужна Эстонии, партия, которая заботится о жителях Эстонии, поддерживает их и ищет общий знаменатель в хорошем смысле этого слова. И под моим руководством Центристская партия воплощала бы это“.

Кылварт, в свою очередь, заявил о более консервативных взглядах:

„Это правда, что я, возможно, немного более консервативен. В нынешней ситуации, несмотря на то, что официально наша партия является центристско-либеральной, я считаю, что для сохранения баланса в обществе наше направление должно быть более консервативным. В ситуации, когда мы видим, что общество чрезмерно склоняется к либерализму, как раз и нужно конкретнее формулировать эти более консервативные позиции для равновесия“, - сказал он.

Кылварт также отметил, что в настоящее время „в обществе существует запрос на черно-белые ответы и позиции, и это необходимо учитывать“, и подчеркнул необходимость четких политических сигналов.

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