20.07.2023, 20:15
ФОТО И ВИДЕО | В Копли горел заброшенный дом(5)
ФОТО:
Вчера вечером в столичном районе Копли загорелся заброшенный дом.
Сообщение о возгорании в заброшенном двухэтажном деревянном доме, расположенном на Коплиских линиях, поступило в Центр тревоги около 19:20.
„Здание горит с одной стороны, и спасатели работают над его тушением“, — подтвердил Delfi дежурный пресс-секретарь Северного спасательного центра.
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