Новости Эстонии
20.07.2023, 17:49

Ушел из жизни историк и политик Ааду Муст

 
Ааду Муст
Ааду Муст
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

В четверг в возрасте 72 лет скончался известный эстонский историк и политик Ааду Муст. О его смерти сообщила дочь Кадри Симсон.

Ааду Муст родился в 1951 году в Пярну. В 1969 году закончил 7-ю Тартускую среднюю школу (класс с углубленным изучением истории). В 1976 году с отличием закончил исторический факультет Тартуского госуниверситета. В том же году приступил к работе преподавателем в том же университете.

Ааду Муст был членом Конгресса Эстонии и Комитета Эстонии, а также долгое время работал депутатом Рийгикогу, был председателем Тартуского городского собрания. С 1996 года входил в Центристскую партию, длительное время являлся членом правления партии.

Аадо Муст является кавалером ордена Белой звезды IV класса, орденов Польши и Голландии, а также был удостоен многочисленных наград города Тарту и Тартуского университета.

У Аадо Муста остались супруга Юлле и четыре дочери.

Ааду Муст
Презентация книги Саависаара в Тарту
Ааду Муст и его супруга Юлле
Ааду Муст
Презентация книги

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