Экономика
20.07.2023, 16:50

Банк SEB отменил в своих банкоматах возможность совершения переводов

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ERR
SEB pank
SEB pank
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

SEB, являющийся вторым по величине банком Эстонии, отменил возможность совершения банковских переводов через свои банкоматы, пишет rus.err.

„SEB переводит свои банкоматы на новую и более современную систему, и поскольку потребность в осуществлении платежей через банкоматы существенно уменьшалась из года в год, мы закрыли соответствующую функцию в банкоматах с 17 июля“, - сообщила руководитель проектов в сегменте частных клиентов SEB Виктория Ткач.

Она посоветовала клиентам пользоваться в дальнейшем другими альтернативами, такими как платежи через интернет-банк или на клиентских компьютерах в конторах SEB, договор на регулярную оплату заказанных в банк электронных счетов или договор постоянного поручения на регулярные переводы фиксированных сумм.

Ткач добавила, что в случае необходимости клиенты, которые привыкли совершать переводы через банкоматы, могут обратиться в контору SEB, где им разъяснят альтернативные возможности и помогут оформить договоры.

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