Африканская чума свиней погубила на эстонской ферме 116 животных. Введены ограничительные меры

Первое сообщение о заболевании на ферме свиней Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) получил 19 июля.

„Обнаружение возбудителя АЧС подтвердили лабораторные исследования, их результаты поступили сегодня. В результате эпидемии были забиты все содержавшиеся на ферме свиньи, так как болезнь не поддается лечению“, - сообщила руководитель Лыунаского регионального отделения PTA Инге Сааво.

Департамент организовал полную очистку и дезинфекцию помещений фермы, спустя определенное время в них вновь можно будет выращивать свиней.

„В десятикилометровой ограничительной зоне вокруг фермы нет ни одного другого свиноводческого хозяйства“, - сообщила Сааво.

На эпидемическую территорию могут входить только уполномоченные PTA лица.

Движение в окрестностях фермы может быть затруднено, власти приносят извинения за возможные неудобства.

АЧС не передается другим животным или человеку, но они могут быть разносчиками заболевания.

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