20.07.2023, 14:46
Фармацевтическую компанию подозревают в масштабной краже воды в Виймси(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Власти Виймси подозревают, что фармацевтическая компания Interchemie в течение 18 лет воровала воду у местного самоуправления, пишет dv.ee.
Подсчитано, что ежемесячно Interchemie потребляла порядка 750 кубометров воды – примерно столько за аналогичное время расходуют 50 домохозяйств.
Прошлой весной водопроводная компания Viimsi Vesi нашла на территории завода Interchemie четыре незаконных подключения к системе водоснабжения.
Инспектор по надзору обнаружил в колодце любопытное зрелище: к водопроводу был присоединен потайной отвод, по которому вода направлялась мимо счетчика, иными словами, воду воровали.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.