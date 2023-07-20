Фармацевтическую компанию подозревают в масштабной краже воды в Виймси

Подсчитано, что ежемесячно Interchemie потребляла порядка 750 кубометров воды – примерно столько за аналогичное время расходуют 50 домохозяйств.

Прошлой весной водопроводная компания Viimsi Vesi нашла на территории завода Interchemie четыре незаконных подключения к системе водоснабжения.

Инспектор по надзору обнаружил в колодце любопытное зрелище: к водопроводу был присоединен потайной отвод, по которому вода направлялась мимо счетчика, иными словами, воду воровали.

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