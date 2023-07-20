Экономика
20.07.2023, 14:46

Фармацевтическую компанию подозревают в масштабной краже воды в Виймси

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Äripäev
Interchemie Püünsi tehas
Interchemie Püünsi tehas
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Власти Виймси подозревают, что фармацевтическая компания Interchemie в течение 18 лет воровала воду у местного самоуправления, пишет dv.ee.

Подсчитано, что ежемесячно Interchemie потребляла порядка 750 кубометров воды – примерно столько за аналогичное время расходуют 50 домохозяйств.

Прошлой весной водопроводная компания Viimsi Vesi нашла на территории завода Interchemie четыре незаконных подключения к системе водоснабжения.

Инспектор по надзору обнаружил в колодце любопытное зрелище: к водопроводу был присоединен потайной отвод, по которому вода направлялась мимо счетчика, иными словами, воду воровали.

Читайте подробнее на dv.ee.

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