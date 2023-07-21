КРИМИНАЛЬНАЯ НАРВА | Как компьютерная игра помогла раскрыть убийство известного нарвитянина

Начать стоит с осмотра четырехкомнатной квартиры в девятиэтажном кирпичном доме, расположенном в центральной части Нарвы. В коридоре справа от входа стоит платяной шкаф для верхней одежды, на дверце которого висит календарь на 1999 год. Скользящий по датам красный прямоугольник застыл на дате 27 июня: два дня его никто не двигал.

В гостиной установлена стенка – наследие советского времени, напротив – пианино. На его крышке лежит листок бумаги. На нем аккуратным почерком написаны названия вещей, которые необходимо взять в дорогу. Рядом с музыкальным инструментом - красный кожаный диван, на котором лежат два собранных чемодана. Если пройти в спальню, то можно обнаружить, что на полу валяется паспорт. В шкафу у кровати – запасная обойма к пистолету с восемью патронами. В детской порядок не нарушен – все на своих местах.